Motta raconte comment Lavezzi a appelé en pleine soirée Ancelotti pour qu'il vienne

Thiago Motta (38 ans), milieu de terrain du PSG de 2012 à 2018, est l’invité de “Comme Jamais” le lundi 9 novembre à 21h sur RMC Sport 1. L’occasion pour l’Italo-brésilien de raconter sa nouvelle vie d’entraîneur et de partager des anecdotes.

Lors d’un précédent extrait déjà diffusé comme teaser, Thiago Motta avait raconté une grosse colère de Carlo Ancelotti à la mi-temps d’un match et comment Zlatan Ibrahimovic avait reçu une bouteille sur la tête : “Carlo on savait, il ne s’énervait pas trop. Mais quand il s’énervait, c’était… Tu le voyais de loin qu’il était énervé parce qu’il était rouge et il parlait en italien. Il ne pouvait pas parler en français dans ces moments-là. Ce jour-là, il arrive dans le vestiaire et il était très énervé. Très, très énervé. Notre match était moyen. Avec le respect, contre une équipe qui ne pouvait pas nous mettre en difficulté comme c’était le cas. Il y avait une bouteille d’eau, elle était vide je pense. Il a frappé dedans (et ça a atterri) dans la tête d’Ibra. On se demande ce qui va se passer. Imagine la tête d’Ibra. Mais Ibra a compris, comme tous les autres. C’était un moment où il n’était pas content, il avait raison. Il n’a pas fait exprès, bien sûr. Il ne s’est rien passé. Carlo continuait à crier, Ibra a regardé ses chaussures. Ça s’est fini comme ça. Il s’est dit: “Je me tais, Carlo a raison, c’est le coach.” C’est beaucoup de respect. Il avait beaucoup de respect pour Carlo.”

Voici un nouvel extrait vidéo de l’émission de RMC Sport, Thiago Motta y raconte comment Ezequiel Lavezzi a appelé en pleine soirée Carlo Ancelotti pour venir au restaurant parmi les joueurs du PSG… et la suite.