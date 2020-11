Nagelsmann : “Je m’attends à une rencontre ouverte demain”

Deuxième de son groupe de Ligue des Champions, le RB Leipzig arrive au Parc des Princes avec trois points d’avance sur son prochain adversaire, le PSG. À la veille de cette rencontre, Julian Nagelsmann – l’entraîneur des Allemands – s’est présenté en conférence de presse. Morceaux choisis.

Une pression pour ce match ?

Nagelsmann : “La pression ne sera pas la première préoccupation demain. Plutôt, la forme du jour et les performances générales lors du match. Il y a de la pression avant un match. Pendant les 90 minutes, d’autres facteurs seront critiques. Fondamentalement, chaque match de Champions League est quelque chose de spécial. Vous ressentez cela encore et encore. La saison dernière en demi-finale, la pression était bien sûr plus forte. Les deux équipes voulaient se rendre en finale, Paris y était même peut-être obligé.“

Les clés du match

Nagelsmann : “Lors des derniers matches, nous avions beaucoup plus de possessions que lors des matches précédents. Nous avons donc dû moins défendre. Si vous avez le ballon moins souvent, vous devez naturellement vous défendre davantage. Demain, nous devrons faire face à de nombreuses situations différentes: avec le pressing du PSG, avec des changements de physionomie, ainsi que des pertes de balles. Nous devons être préparés à cela.“

Le PSG

Nagelsmann : “Avec Neymar et Kylian Mbappé, le jeu du PSG se concentre beaucoup sur ces deux joueurs. Mais Thomas Tuchel aime toujours changer son système de jeu initial en cours de match. Il faut donc voir comment ils se comportent demain. Nous voulons vraiment leur donner la “finale” dont ils parlent eux-mêmes. Je m’attends à une rencontre ouverte demain.“