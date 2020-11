Nagelsmann : “Nous nous sommes bien repris et notre victoire est méritée”

Face au RB Leipzig, le PSG s’est incliné (1-2) et devra absolument réaliser un sans-faute lors des matches retours afin d’espérer une qualification aux huitièmes de finale de Ligue des champions. Après la rencontre, l’entraîneur du club allemand, Julian Nagelsmann, est revenu sur la performance de ses joueurs. Il estime notamment que les Parisiens se sont procurés leurs occasions uniquement sur des erreurs défensives de son équipe.

“Nous avons mis du temps à entrer dans le match à cause de nos propres erreurs. Nous leurs faisons deux cadeaux d’entrée. Sinon, Paris ne s’est créé par lui-même aucune occasion dans le jeu, a déclaré Julian Nagelsmann, dans des propos rapportés par lequipe.fr. Mais ensuite nous nous sommes bien repris et notre victoire est méritée. Avec un seul but d’écart, c’est normal que le match ait été tendu jusqu’à la fin.”