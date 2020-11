Nagelsmann : “On a été la meilleure équipe (…) On aurait mérité un point”

Le PSG a souffert mais a obtenu une victoire importante face au RB Leipzig (1-0), dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Un succès qui permet aux Parisiens d’occuper la 2ème place du groupe et d’accroitre leurs chances pour une qualification en 8es de finale de la compétition. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du club allemand, Julian Nagelsmann, a notamment mis en avant la supériorité de son équipe lors de cette rencontre.

“Ça va être plus compliqué pour la qualification. Il nous faut gagner deux matches. En espérant que Paris en gagne un. On commence par une grosse faute. Je ne comprends pas pourquoi le penalty a été sifflé. Je n’arrive pas à comprendre ce penalty. Le PSG ne cherchait que les contre-attaques. On a été la meilleure équipe. On a eu beaucoup plus d’occasions que le PSG, on a eu la maîtrise du match. Les dernières passes ont manqué de précision. On a tiré quinze fois. On aurait mérité un point. Le foot, c’est un sport de résultat“, a déclaré Julian Nagelsmann, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “Mes joueurs ont fait un bon match mais il faut avoir le résultat. On a essayé de jouer au foot, on a vraiment dominé le PSG. On a fait vraiment un bon match. On est toujours en phase de développement.”

Au micro de Sky, Julian Nagelsmann est également revenu sur le pénalty obtenu par le PSG. “Le penalty était une blague. Cette décision au niveau de la Ligue des champions, c’est vraiment triste. C’était un plongeon (de Di María, ndlr), il n’y avait aucun contact. Le VAR était probablement en train de regarder un autre match”, a pesté l’entraîneur allemand du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, dans des propos rapportés par Goal.