Nagelsmann veut “mettre la pression du coté du PSG”

Le RB Leipzig a perdu samedi le deuxième match de sa semaine. Après une lourde défaite à Manchester (5-0) mercredi en Ligue des champions, l’équipe allemande a aussi perdu son leadership en Bundesliga en s’inclinant 1-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Et Julian Nagelsmann n’aura pas beaucoup de temps pour changer les choses avant la réception du PSG dans trois jours. Cela même si Christopher Nkunku (entré en jeu à la 69e minute) et Emil Forsberg (entré en jeu à la 66e minute) étaient ménagés hier au coup d’envoi. Des changements qui n’ont rien apporté face au bloc bas de Mönchengladbach. Il faut dire que le prochain adversaire européen du PSG connait quelques soucis offensifs. Les recrues en attaque (Hwang, Sorloth, Kluivert, Samardzic) cherchent encore leurs marques. Mais l’entraîneur – très nerveux hier – s’attend à un tout autre match mercredi prochain. “Le PSG joue différemment de Gladbach. Je ne pense pas qu’ils soient aussi bas que Gladbach”, a déclaré Julian Nagelsmann après la défaite 1-0. “Nous savons aussi que nous sommes déjà sous pression en phase de groupes. Il faut gagner le match à domicile pour ne pas avoir cette méga-pression au match retour à Paris et plutôt mettre la pression de leur côté. Et puis nous avons tiré certaines leçons de la demi-finale.”

XI de départ du RB Leipzig: Gulacsi – Henrichs, Orban, Upamecano, Angelino – Sabitzer, Kampl (Haidara 66e), Samardzic (Nkunku 69e), Olmo (Forsberg 66e) – Sörloth, Poulsen.