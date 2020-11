Navas affiche le meilleur pourcentage d’arrêts des 5 grands championnats

Arrivé au PSG lors de l’été 2019, Keylor Navas a mis fin au débat sur le poste de gardien au sein des Rouge & Bleu. Titulaire indiscutable, l‘international costaricain réalise très souvent des performances de haut vol et amène une certaine sérénité à sa défense. Son recrutement en provenance du Real Madrid – où il a remporté trois Ligue des Champions – pour 15 millions d’euros est très certainement l’une voire la meilleure affaire des mercatos parisiens de ces dernières années. En sept matches de Ligue 1 cette saison, Navas n’a encaissé qu’un seul but et réalisé six clean sheets. Mais ce n’est pas le plus impressionnant. En effet, comme le rapporte Opta Jean sur son compte twitter, le portier parisien a arrêté 94,1% des tirs qu’il a subis (avec au moins cinq matches joués). Keylor Navas est d’ailleurs le gardien qui a le meilleur pourcentage d’arrêts dans les cinq grands championnats. Il devance Jan Oblak (Atlético Madrid, 92%) et Marco Silvestri (Hellas Verone, 85,7%).