Navas convoqué pour des matches amicaux contre le Qatar et le Pays basque

Bien que forfait ce soir pour des soucis musculaires, le gardien de but du PSG Keylor Navas a été appelé par l’équipe nationale du Costa Rica pour des rencontres amicales la semaine prochaine en Europe contre le Qatar (vendredi 13 à 18 heures en Autriche) et le Pays basque (le 16 novembre à Eibar), a annoncé ce vendredi le sélectionneur Rónald González. “Keylor fait tout son possible pour être là, mais sinon, nous avons l’alternative”, a tempéré le technicien lors d’une conférence de presse. Ce qui rassurera un peu à Paris.