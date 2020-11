Nedjari : “L’objectif numéro 1 de Leonardo n’est pas de virer Tuchel”

C’est le nom qui revient avec insistance dans l’actualité du PSG ces dernières semaines, Thomas Tuchel. Encore sous contrat jusqu’en juin 2021, le coach allemand vit très certainement ses derniers mois au PSG, sa relation glaciale avec Leonardo et les débuts difficiles en Ligue des Champions (deux défaites en trois matches) poussant dans ce sens bien qu’il soit l’entraîneur de la meilleure saison de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour Karim Nedjari, si Thomas Tuchel est encore là, ce n’est uniquement qu’une question d’argent.

“C’est une question d’argent. Je pense que le Qatar ne donnera plus l’argent qu’ils ont donné. Ils sont en train de reconstruire le centre d’entraînement, 300 millions d’euros, le stade. Il n’y a plus d’argent et il faut que le club trouve son propre argent, lance Nedjari sur le plateau de l’Equipe d’Estelle. Ça va être très très compliqué pour le PSG. Leonardo, qui est en place, doit lui trouver des revenus. Son objectif numéro 1 ce n’est pas de virer Tuchel, sauf catastrophe, c’est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé.“