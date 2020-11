Neymar a fait savoir qu’il voulait rester au PSG, mais pas d’offre formulée pour l’instant (Téléfoot)

En fin de bail en juin 2022, une potentielle prolongation de contrat de Neymar est au coeur des discussions depuis plusieurs mois. Le numéro 10 parisien souhaiterait bien prolonger avec le club parisien comme évoqué par de nombreux médias ces dernières semaines. Aujourd’hui, l’émission Téléfoot – via son journaliste Julien Maynard – a indiqué que Neymar Jr était favorable pour une prolongation de contrat, dont la durée n’a pas été précisée. “Neymar a fait savoir à Leonardo par l’intermédiaire de ses représentants qu’il voulait rester au PSG. Favorables à une prolongation, les dirigeants parisiens n’ont pas formulé d’offre au brésilien pour l’instant“, précise le journaliste de TF1.

Outre le dossier Neymar, Julien Maynard ajoute également – via son compte Twitter – qu’une réunion entre les dirigeants parisiens (probablement à Doha, où Nasser al-Khelaïfi a décidé de rester le temps du confinement en France) sera programmée pendant la trêve internationale. Une réunion qui avait déjà été prévue avant la défaite du PSG face au RB Leipzig (1-2) en Ligue des champions. Critiqué depuis plusieurs “la situation de Thomas Tuchel devrait être évoquée.” Le coach allemand est conscient du danger mais reste apprécié du vestiaire des Rouge et Bleu, même si certains joueurs ne comprennent pas certains choix, notamment les positionnements de Marquinhos (au milieu de terrain) et de Danilo Pereira (en défense centrale).