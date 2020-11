Neymar aux soins… et banni une semaine de Twitch

La fenêtre Fifa a débuté hier, et partout les sélections se sont entraînées avec peu de joueurs. Lundi, le sélectionneur brésilien, Tite, a dirigé sa première séance d’entraînement à Granja Comary en vue d’affronter samedi 14 novembre à 01h30 (heure française) le Vénézuela et mercredi 18 novembre à 00h00 (heure française) l’Uruguay (3 et 4ème journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022). Le technicien auriverde n’avait que 14 joueurs sur le terrain dont deux éléments prêtés par Fluminense pour permettre les exercices. Felipe, Renan Lodi, Alex Telles, Richarlison et Weverton ont réalisé une séance complète. Ce fût light pour Gabriel Menino, Marquinhos, Thiago Silva, Allan, Everton Ribeiro, Pedro et Diego Carlos. Neymar est lui resté aux soins et il est acquis qu’il ne jouera pas face au Venezuela. Le Brésil s’entraînera à Granja Comary jusqu’à jeudi. Pendant ce temps, Neymar ne sera pas sur Twitch. Le joueur du PSG a été banni 7 jours par la plateforme de streaming live et interactif de jeu pour avoir été trop vulgaire dans ses propos. La faute de Richarlison, a expliqué Neymar, en plaisantant via Instagram…