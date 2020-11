Neymar disponible pour affronter l’AS Monaco ce vendredi (RMC)

Blessé aux adducteurs depuis le 28 octobre dernier lors de la victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir (2-0) en Ligue des champions, Neymar Jr n’a pas pu participer aux matches du Brésil pendant cette trêve internationale malgré sa présence avec le groupe brésilien. La Confédération brésilienne de football (CBF) avait notamment déclaré le joueur forfait pour le deuxième match des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 face à l’Uruguay. Ainsi, le numéro 10 parisien a retrouvé la capitale française ce week-end. Et selon les informations de RMC Sport, Neymar sera disponible pour la prochaine rencontre du PSG, ce vendredi soir (21h), face à l’AS Monaco, dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour le club et le joueur en vue des prochaines échéances capitales en Ligue des champions.

En effet, le média sportif précise que Neymar va continuer sa phase de reprise mais qu’il ne ressent plus de douleur. Toujours d’après les informations de RMC, “le joueur et son entourage ont apprécié l’attitude du staff médical parisien mais aussi de la direction parisienne lors de la gestion de cette blessure.” De son côté, l’international brésilien désire jouer face à l’AS Monaco afin de préparer la rencontre capitale en C1 face au RB Leipzig la semaine prochaine (24 novembre). Une bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu qui s’ajoute aux retours de blessure de Marco Verratti, Mauro Icardi et Kylian Mbappé.