Neymar espère pouvoir faire son retour contre Monaco (LP)

Touché aux adducteurs à la fin du mois d’octobre, Neymar avait manqué les derniers matches du PSG avant la trêve internationale. Malgré cela, il avait été convoqué avec le Brésil pour les matches contre le Venezuela et l’Uruguay dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Mais jeudi, la Seleçao a fait savoir que Neymar était finalement forfait pour les deux matches. Le Brésilien rentrait aujourd’hui sur Paris afin d’y poursuivre sa rééducation. Le PSG espère le récupérer pour le match ultra-important contre le RB Leipzig le 24 novembre prochain. Mais lui espère pouvoir refouler la pelouse, même pour quelques minutes, lors du déplacement à Monaco comptant pour la 11e journée de Ligue 1 selon les informations du Parisien. Ce souhait résulte de son choix de se présenter sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter les Allemands “proche des 100 %“.

De son côté, Kylian Mbappé – qui a repris l’entraînement avec les Bleus ce dimanche – souhaite jouer quelques minutes contre la Suède pour préparer le match contre Monaco. Le Parisien explique également que Marco Verratti et Mauro Icardi – absents de longue date – pourraient faire leur retour contre les Monégasques. “Ils ont tous les deux repris les exercices collectifs avec ballon.” Pour Idrissa Gana Gueye et Moise Kean, ce sera trop court. Absent contre Rennes, Pablo Sarabia ne ressent plus aucunes douleurs musculaires.