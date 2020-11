Neymar et le PSG devraient prochainement parler prolongation (L’E)

Neymar et Kylian Mbappé arrivent en fin de contrat le 30 juin 2022. L’objectif numéro 1 du PSG sera de prolonger ses deux joueurs stars. Mais comme le rapporte l’Equipe, ces dossiers pourraient se compliquer en raison de la crise sanitaire actuelle. Le quotidien sportif indique que les défis des dirigeants parisiens seront de “trouver le moyen de financer une telle opération dans la crise actuelle et trouver les arguments pour convaincre les intéressés. Deux objectifs intimement liés.” Mais pour l’instant rien ne sait passer dans ces dossiers, pas même un accord de principe pour prolonger. Du côté de Neymar, une réunion doit avoir lieu prochainement pour évoquer son avenir. Le Brésilien, qui se sent bien à Paris, ne serait pas contre une prolongation de contrat “une option parmi d’autres, mais elle figure désormais en bonne place“, assure l’Equipe.

En ce qui concerne Kylian Mbappé, le PSG souhaite le prolonger et lui a fait savoir dès la saison 2018-2019. “Les négociations ont débuté il y a quelques mois et elles sont jugées constructives“. En interne, “on interprète ces discussions régulières comme une preuve que le joueur envisage réellement de prolonger l’aventure” et on pense même qu’avec la situation actuelle, les prétendants pour l’international français sont moins armés financièrement.