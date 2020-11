Neymar, Mbappé et Katoto dans le Goal 50 2020 des meilleurs joueurs et joueuses

Neymar Jr et Kylian Mbappé ont grandement participé à la belle saison 2019-2020 du PSG avec un quadruplé national et une finale de Ligue des champions. Et en cette fin d’année 2020, Goal.com a dévoilé sa liste des 50 meilleurs joueurs et joueuses de la saison 2019-2020 (après un vote qui a impliqué 38 de ses éditions), avec la présence des deux Parisiens dans ce Goal 50 2020. Kylian Mbappé se place au 6ème rang. “Mbappé avait déjà prouvé son immense valeur au PSG en l’aidant à remporter quatre trophées nationaux avec 25 buts marqués en seulement 27 matchs disputés. Avec 18 buts en Ligue 1, il a aussi terminé meilleur buteur du championnat.”, résume Goal sur son site internet. De son côté, Neymar Jr (4ème) termine au pied du podium. “Ayant été limité à seulement 15 apparitions en Ligue 1, en raison d’une blessure (il a quand même marqué 13 buts dans ce nouveau titre), l’attaquant est revenu en pleine forme – et à son meilleur niveau – en phase à élimination directe de la Ligue des champions (…) Le PSG a peut-être manqué le coche, mais 2020 a été l’année au cours de laquelle Neymar a restauré sa réputation de l’un des meilleurs joueurs de la planète”, détaille le média sportif.

Le numéro 10 parisien se situe derrière Lionel Messi (3e / FC Barcelone), Kevin De Bruyne (2e / Manchester City) et Robert Lewandowski (1er / FC Bayern Munich). De son côté, la Parisienne, Marie-Antoinette Katoto, figure également dans ce classement de Goal 50 2020 et se positionne au 23ème rang des meilleures joueuses de l’année toujours d’après le classement de Goal. “La joueuse de 22 ans s’avère être l’une des jeunes attaquantes les plus prometteuses du circuit, avec sa somptueuse frappe contre Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions ne faisant qu’augmenter sa cote.” Voir ici le classement en intégralité de Goal au sujet des meilleurs joueurs et joueuses de la saison 2019-2020.

Top 10 des meilleurs joueurs du monde de la saison 2019-2020 de Goal