Neymar occupé par du sportif et de l’extra sportif

Blessé aux adducteurs, la reprise de la compétition pour Neymar était envisagée par le PSG après la trêve internationale. Oui mais voilà, le Brésil a bien convoqué le numéro 10 sans être assuré qu’il puisse jouer un seul des deux matches éliminatoires contre le Venezuela (à Morumbi) et l’Uruguay (mardi à Montevideo) dans la perspective de la Coupe du monde au Qatar. Cette convocation provoque une certaine appréhension au PSG, car si la sélection auriverde assure qu’elle ne prendra pas de risque avec Neymar, son amour du maillot pourrait le pousser à tenter le coup contre l’Uruguay. Cette crainte, Leonardo l’a signifiée par téléphone à Juninho Paulista, coordinateur de la Confédération brésilienne de football (CBF) et au staff technique, rapporte UOL Esporte. La réponse donnée est que Neymar ne participerait ne serait-ce qu’à un entraînement intense que s’il est à 100% pour le faire. Alors pourquoi avoir convoqué Neymar ? Parce que sa présence auprès du groupe est importante même s’il n’entre pas sur le terrain, explique le média local. Quoi qu’il en soit, la sélection brésilienne et le PSG se sont jurés une transparence totale sur le cas Neymar. Hier, le n°10 a fait des tours de terrain et des exercices de physiothérapie à Granja Comary. Des séances en salle le matin, l’après-midi et le soir pour tenter de retrouver le terrain mardi prochain en Uruguay.

Neymar toujours, mais pour de l’extra sportif, selon le journal espagnol El Mundo, le FC Barcelone demande 10.2M€ au joueur brésilien pour un trop payé (en impôts). Et on apprend au passage que Neymar est la personne physique avec la plus grosse dette auprès du fisc espagnol avec une imposante ardoise de 34.6M€.