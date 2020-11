Neymar ouvert à une prolongation de contrat mais il prend son temps (LP)

Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar se sent bien à Paris. Depuis quelques jours, une prolongation de contrat du numéro 10 parisien est revenue dans l’actualité parisienne. Selon ESPN les discussions seraient avancées et Neymar prolongerait son contrat de cinq ans. Mais le Parisien tempère ce constat. Le quotidien francilien fait savoir qu’il est ouvert à une prolongation de contrat mais qu’il prend son temps. “Le clan Neymar a bien été informé d’une envie du PSG de prolonger le contrat […]et toutes les parties sont convenues de se rencontrer dès que possible“, indique le Parisien qui explique que ce n’est pas si évident que ça. Pour le clan Neymar une prolongation est considérée comme une “solide option“. Le Brésilien souhaite jouer dans un club compétitif et qui vise au minimum le dernier carré de la Ligue des Champions chaque saison. “Les rêves de retour au Barça semblent loin chez le joueur qui a assisté médusé à l’été tumultueux de ses amis Messi et Suarez“, indique Le Parisien qui conclut en indiquant que la prolongation Neymar sera plus facile que celle de Mbappé.