Neymar réclame maintenant 44M€ au FC Barcelone (SER)

La guerre s’intensifie entre les avocats de Neymar et les avocats du FC Barcelone. Le numéro 10 du PSG réclame désormais 44M€ à son ancien club, et il a déposé un recours dans cette perspective. Après avoir été condamné à payer 6,7M€ en juin dernier au Barça, Neymar a fait appel de cette condamnation et demande maintenant, en plus de la restitution de cette somme, que le club catalan lui paie le reste de la prime de renouvellement de contrat sur laquelle ils s’étaient mis d’accord à l’époque. C’est ce révèle l’émission Qué t’hi jugues de la Cadena SER. Le FC Barcelone se doutait que le clan Neymar ferait appel. Désormais, il revient à la Cour supérieure de justice de Catalogne de trancher. Mais en cas de victoire de Neymar, devoir lui verser 44M€ serait un énorme coup dur pour le FC Barcelone en cette période de crise aigüe.