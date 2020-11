Neymar serait en négociations avancées pour une prolongation de 5 ans au PSG (ESPN)

En fin de contrat en juin 2022, les discussions autour d’une prolongation de contrat de Neymar Jr ont été entamées comme l’a indiqué Leonardo hier matin via les médias du club. Ainsi, l’extension du bail de l’international brésilien sera un sujet qui occupera l’actualité des Rouge et Bleu pendant quelques semaines. Et selon les informations d’ESPN, Neymar serait en négociations avancées avec le PSG pour une prolongation de contrat de 5 ans tout en conservant son salaire de 32M€ brut par an. “Des sources ont déclaré à ESPN que le PSG et Neymar étaient optimistes qu’un accord puisse être conclu.” Toutefois, toujours selon ESPN, Neymar Jr a demandé des assurances à Leonardo concernant l’effectif parisien ainsi que le projet du club.

Et l’un des points clés pourrait être la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Également en fin de contrat en 2022 avec le club de la capitale, l’avenir du champion du Monde 2018 au PSG reste incertain, toujours selon ESPN (le Real Madrid et Liverpool seraient les principaux candidats pour attirer le joueur de 21 ans). Depuis son été 2019 tumultueux et son envie de départ au FC Barcelone, la relation entre Neymar Jr et la direction parisienne “ne cesse de se renforcer”, conclut ESPN.

Statistiques de Neymar Jr depuis son arrivée au PSG*

Ligue 1 : 56 matches – 49 buts et 30 passes décisives

: 56 matches – 49 buts et 30 passes décisives Ligue des champions : 22 matches – 14 buts et 10 passes décisives

: 22 matches – 14 buts et 10 passes décisives Coupe de France : 6 matches – 6 buts et 3 passes décisives

: 6 matches – 6 buts et 3 passes décisives Coupe de la Ligue : 6 matches – 3 buts et 2 passes décisives

: 6 matches – 3 buts et 2 passes décisives Trophée des Champions : 1 match

*Source : Transfermarkt