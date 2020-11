Neymar va rentrer en France et est espéré pour Leipzig (L’E)

Blessé contre l’Istanbul Başakşehir, Neymar a tout de même été convoqué par le Brésil pour les matches de qualification à la Coupe du Monde 2022 contre le Venezuela (ce soir 01h30) et l’Uruguay (17 novembre). Mais hier, La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé que Neymar, touché aux adducteurs de la cuisse droite, était définitivement forfait pour cette fenêtre Fifa. Comme le rapporte l’Equipe, le Brésilien est attendu dans les prochaines heures sur Paris pour poursuivre sa rééducation. Le PSG espère toujours pouvoir compter sur son numéro 10 pour l’important match contre Leipzig en Ligue des Champions (24 octobre, 21 heures). Le quotidien francilien qui note – comme nous vous l’avons relaté plus tôt dans la journée – les retours à l’entraînement de Marco Verratti et Mauro Icardi. Blessé de longue date, Julian Draxler n’a lui toujours pas repris le chemin des pelouses du Camp des Loges.