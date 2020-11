Nkunku : “Je pense qu’il n’y a pas de bon moment pour jouer le PSG”

Après 78 matches sous le maillot du PSG – son club formateur – Christopher Nkunku a décidé de quitter les Rouge & Bleu pour le RB Leipzig durant l’été 2019. Un choix que ne regrette en aucun cas le titi parisien. Demain soir (21 heures), Nkunku va retrouver son club formateur pour la deuxième fois après la défaite en demi-finale du Final 8 de Ligue des Champions (3-0). Présent en conférence de presse à la veille de ce choc de la 3e journée de la phase de poules, Christopher Nkunku a fait savoir que son équipe se préparait de la même manière malgré les absences de Neymar et Kylian Mbappé.

“Je pense qu’il n’y a pas de bon moment pour jouer ces équipes. Il faut aborder le match comme si Neymar et Kylian étaient présents. Je pense qu’il y a de très bons joueurs qui peuvent les remplacer. Il faut se focaliser sur notre travail à nous et corriger sur ce qu’on n’a pas su bien faire lors du Final 8. Une revanche après la défaite en demie ? On y pense parce qu’on a perdu. On est une équipe qui joue les matches pour gagner. Cette défaite nous a éliminés de la compétition, cela nous a fait mal. On sait qu’il faudra prendre des points contre nos adversaires directs. Paris en fait partie. On a vu nos erreurs, on va faire en sorte de mettre en place les corrections apportées par le coach.“