Obraniak : “La tactique de départ de Tuchel communique de la peur”

Lundi, Thomas Tuchel avait parlé en conférence de presse d’une équipe du PSG qui serait tournée vers l’attaque, avec courage. Mardi, l’équipe de la capitale s’est présentée sur la pelouse du Parc des Princes en 4-3-3 avec trois milieux de terrain à vocation défensive dans un bloc bas. Donc forcément, le message n’était pas de jouer contre le RB Leipzig. Il laisse même comprendre une forme de peur selon le consultant de L’Equipe Ludovic Obraniak.

“La manière elle n’y est plus déjà depuis un certain temps. Il n’y a pas de manière. C’est du hourra football. Je vois une équipe de Leipzig qui joue avec des idées, un schéma de jeu travaillé, précis, avec des joueurs qui sont censés l’animer. Et en face, rien… ça ressemblait à une parodie. Passée la mi-temps on a vu des joueurs qui allaient parler avec Thomas Tuchel. On fait quoi comment, après on passe à trois derrière avec Danilo Pereira… Moi, je comprends que les joueurs du PSG soient perdus. Tu ne fais pas entrer Moise Kean pour garder un peu le ballon ? Et puis les trois milieux de terrain… ça dénote tellement avec l’entrée de Verratti. En dix minutes il a mis une agressivité que les autres n’ont jamais mis durant tout le match, il a voulu créer un déclic, un électrochoc”, a commenté l’ancien meneur de jeu sur le plateau de l’EDS. “Rien que la tactique de départ communique un sentiment de peur.“