Obraniak : “Le PSG, il n’y a pas de quoi être rassuré”

Entre la pandémie de Covid, les cadences infernales, la lassitude, la fatigue, le contexte général, les huis clos, les blessures nombreuses… le PSG a (encore une fois) toutes les raisons de ne pas être flamboyant. Et il ne l’est pas. Mais pour Ludovic Obraniak il y a peu d’espoir concernant le proche avenir du PSG car à ses yeux la stratégie sportive de Thomas Tuchel n’offre pas de perspectives.

“Le PSG efficace mais pas brillant ? Un conflit de cour d’école entre un directeur sportif et un entraîneur qui explose le sportif, un projet de jeu qui ne repose que sur deux stars, une préparation tronquée et énormément de blessés… il n’y a pas de quoi être rassuré, mine de rien”, a commenté l’ancien meneur de jeu lors de l’EDS. “Quand tu vois le PSG jouer avec trois milieux défensifs juste pour protéger les deux de devant, tu te dis que le projet de jeu est vite défini. Même avec un effectif au complet ça ne changerait pas. Depuis combien de temps on n’a pas vu un match abouti collectivement du PSG ?”