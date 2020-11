Obraniak : “Tuchel est en roue libre, il se fait un petit kif”

Ludovic Obraniak, ancien joueur international devenu consultant, est convaincu que Thomas Tuchel a “tiré le rideau” depuis un moment et n’est plus impliqué dans le projet sportif du PSG. Et les déclarations hier du technicien allemand (voir ici) le confortent dans son sentiment. “Tuchel est en roue libre, il se fait un petit kif. Il dit ce qu’il veut quand il veut, le n°6 devient défenseur central et inversement, il se fait un petit kif… Il se dit : “C’est ma dernière année, je me fais plaisir !”, a lancé l’ancien meneur de jeu sur le plateau de l’EDS. “Tuchel, il voit et revoit les matches de son équipe, il est bien conscient qu’il n’apporte rien à cette équipe. S’il est objectif, il ne peut pas voir sa patte là-dedans.”