Pablo Sarabia a fait son retour sur les terrains du Camp des Loges

La trêve internationale bat actuellement son plein, et le Camp des Loges est moins fréquenté qu’à l’accoutumée. Plus d’une dizaine de joueurs parisiens ont rejoint leurs sélections nationales. Ce n’est pas le cas de Pablo Sarabia. Le milieu offensif espagnol avait d’ailleurs manqué la réception de Rennes avant cette fameuse trêve en raison d’une gêne musculaire. Depuis, il se contentait d’exercices en salle laissant ses coéquipiers sur les pelouses du Camp des Loges. Mais ce jeudi, Sarabia a retrouvé le chemin de l’entraînement comme le PSG l’a dévoilé sur son compte twitter. Après le retour de Marco Verratti, c’est une autre bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu qui vont jouer 10 matches avant la trêve hivernale et qui auront besoin de forces vives dans ce marathon.