Pagliari : “Neymar se sent à l’aise à Paris, il adore le club”

Arrivé durant l’été 2017, Neymar a connu deux premières années difficile au PSG avec deux graves blessures qui lui on fait rater plus mois de compétitions à chaque fois. Une situation qui a miné le Brésilien (28 ans) jusqu’à le pousser à vouloir quitter les Rouge & Bleu lors de l’été 2019. Neymar est finalement resté et semble s’être totalement acclimaté à la vie parisienne, à tel point qu’il aimerait désormais rester au PSG et même prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin 2022, selon les informations de Téléfoot. Une information confirmée par Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche de ses compatriotes parisiens. “Neymar se sent à l’aise à Paris. Il adore le club et tout a changé par rapport à ses envies de départ, assure Isabela Pagliari au micro d’Europe 1. C’est quelque chose qu’il envisage (la prolongation, ndlr). Il y a déjà des discussions avec le club, mais il n’y a rien de signé, ni rien de fait. Il a changé sa mentalité.“