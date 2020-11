Paisley : “Le PSG a certainement mal géré Adrien Rabiot”

Costaud samedi soir avec les Bleus au Portugal (0-1), Adrien Rabiot (10 sélections) a été à l’origine du but de N’Golo Kanté. L’ancien milieu de terrain du PSG semble prendre la succession de Blaise Matuidi dans l’esprit de Didier Deschamps. Pour Grégory Paisley, ancien joueur du PSG devenu consultant beIN Sports pour la Serie A, Adrien Rabiot a un sens tactique et un volume de jeu intéressants.

“Adrien Rabiot, je le kiffe depuis qu’il a 17 ans quand j’allais le voir jouer au camp des Loges avec les jeunes du PSG. On voyait déjà qu’il avait toutes les qualités requises pour percer. C’est un peu le prototype du milieu de terrain moderne par sa technique, sa puissance et sa vitesse. Il est doté d’une intelligence tactique au-dessus de la moyenne. Il a eu la chance de côtoyer très tôt de grands joueurs et notamment Motta. Avec ce qu’il a appris en Italie, où cette culture tactique est poussée à son paroxysme, tous les voyants sont au vert pour lui”, commente Paisley sur le site du Parisien. “Il ne se braque plus sur son positionnement ? Adrien Rabiot a maintenant 25 ans. S’il avait eu cet âge-là au PSG, je ne pense pas qu’il aurait tenu le discours qu’il a eu à l’époque. Il a gagné en maturité, il comprend davantage ce qu’il se passe autour de lui et le fait que revendiquer quoi que ce soit dans un club n’est pas la meilleure des façons d’agir. A la Juventus, il est dans une institution face à laquelle il est difficile d’aller contre. Le PSG a certainement mal géré son cas. Il semble avoir eu l’intelligence de voir que ses mauvais choix l’ont beaucoup desservi.”