Paredes et Di Maria participent à la victoire de l’Argentine

L’Argentine s’est imposée 2-0 au Pérou mardi soir, à l’Estadio Nacional de Lima. Des buts de Nicolás González (15e) et Lautaro Martínez (27e) ont rapidement mis à l’abri l’Albicéleste. Un match maitrisé et contrôlé qui permet à l’Argentine d’avoir 10 points sur 12 possibles dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Joueur cadre de Lionel Scaloni, Leandro Paredes (impliqué dans le deuxième but) a disputé toute la rencontre. Et bien puisqu’il a reçu un 7/10 dans la presse pour avoir été le pivot du jeu. Angel Di María a remplacé Nicolás González à la 71e minute du match. Le Fideo n’a pas été loin de marquer. Les deux hommes sont maintenant attendus à Paris.

Argentine : Armani – Montiel, Lucas Martínez, Otamendi, Tagliafico – Lo Celso, Paredes, De Paul (Ocampos 56e) – Messi – Nicolás González (Di María 71e), Lautaro Martínez (A.Gómez 88e). Sélectionneur : Lionel Scaloni.