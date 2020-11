Paredes : “On a fait le match qu’il fallait, la victoire est au bout”

Victorieux dans la douleur face au RB Leipzig, le PSG a assuré le plus important face au club allemand avec une victoire 1 à 0. Un succès qui aura son importance pour la suite de la saison européenne du PSG, à condition de faire des résultats positifs face à Manchester United (2 décembre) et l’Istanbul Basaksehir (8 décembre). Titulaire au milieu de terrain, Leandro Paredes a livré une prestation médiocre (noté 4/10 par la rédaction de Canal Supporters). Après la rencontre, l’international argentin a évoqué ce succès des Rouge et Bleu, via le site officiel du club de la capitale.

“Nous savions que ce serait un match très difficile, très physique. Neymar n’avait pas beaucoup de match dans les jambes, Kylian non plus. Je pense qu’on a fait le match tous ensemble pour décrocher ce résultat très important. On savait qu’il fallait avoir la possession, par moment on l’a fait, il fallait servir les attaquants. On a fait le match qu’il fallait. La victoire est au bout. Nous sommes très heureux”, a déclaré Paredes après la victoire parisienne.