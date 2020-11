Paredes titulaire, Di Maria remplaçant avec l’Argentine dans un Pérou en pleine crise

Comme de nombreuses sélections, l’Argentine disputera aujourd’hui son dernier match de l’année 2020 (1h30 heure française/beIN Sports 3). Ce sera, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires sud-américains pour le Mondial 2022, au Stade National de Lima, au Pérou, pays en pleine crise institutionnelle, politique et sociale. Mais la Fédération péruvienne de football (FPF) a publié un communiqué assurant de l’existence de garanties pour jouer au football, après des réunions avec les autorités de sécurité nationale, des représentants de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) et des membres de la Fifa, organisme responsable de l’organisation des qualifications. C’est donc dans un contexte très particulier que la sélection argentine (7 points au compteur) s’attachera à remporter une victoire après un nul contre le Paraguay (1-1), jeudi dernier dans l’antre de Boca. Lors d’une conférence de presse, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a annoncé le retour du défenseur Nicolás Tagliafico et du milieu de terrain passé par le PSG Giovani Lo Celso, à la place de Lucas Ocampos et d’Exequiel Palacios, blessé. Leandro Paredes sera une nouvelle fois titulaire et Angel Di Maria une nouvelle fois sur le banc de l’Albicéleste.

XI de l’Argentine face au Pérou : Armani – Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico – De Paul, Paredes, Lo Celso – Nicolás González, Messi, Lautaro Martínez.