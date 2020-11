Partenariat régional pour trois saisons entre le PSG et Yabo Sports

Le PSG annonce ce matin un accord de partenariat “régional” pour trois saisons avec Yabo Sports, le leader du marché du pari en ligne en Asie. “Nous sommes ravis d’accueillir Yabo Sports en tant que partenaire officiel des paris asiatiques du club. Nous sommes convaincus que Yabo Sports sera le partenaire idéal pour le Club, et ensemble, nous serons en mesure d’atteindre plus de fans et de s’engager davantage avec cette base croissante en Asie. Il s’agit d’un partenariat stratégique pour le club, démontrant notre engagement croissant envers la région après le lancement de notre bureau APAC, nos tournées asiatiques réussies en 2018 et 2019, la signature de partenariats clés ainsi que l’ouverture de nos magasins au Japon et en Corée du Sud“, explique Sébastien Wasels, Directeur Général du PSG Asie-Pacifique dans le communiqué de presse.