Pas de surprise dans le groupe rennais

Les deux meilleures attaques de la Ligue 1 et les deux premiers clubs en termes de possession de balle s’affrontent ce soir au Parc des Princes. Sur le papier cela promet. Reste à voir la traduction sur le terrain car les deux équipes sont à bout de souffle à cause d’un calendrier surchargé. Ce matin le Stade Rennais a officialisé son groupe. Pas de surprise compte tenu des absences déjà acquises de Soppy, Rugani, Jonas Martin et les indisponibilités de Camavinga et Maouassa, restés aux soins. M’Baye Niang, trop juste selon Julien Stéphan, est toujours absent.

Le XI rennais possible contre le PSG : Gomis – Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert – Bourigeaud, Nzonzi, Lea Siliki – Doku, Guirassy, Terrier Remplaçants parmi : Salin (g), Assignon, Nyamsi, Truffer, Grenier, Tait, Del Castillo, Gboho, Hunou Entraîneur : Stéphan