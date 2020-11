Pascal Dupraz croit-il à un complot pro-Paris ?

En s’imposant à domicile 3-1 contre Caen, le Paris FC a conforté son leadership sur la Ligue 2. Le deuxième club de la capitale a toujours 5 points d’avance sur son dauphin : Troyes. Des différences significatives commencent à se créer au classement. Par exemple avec le club normand entraîné par Pascal Dupraz qui pointe désormais à huit points du PFC. Ce que le technicien a très mal digéré d’autant plus que la tension a été grande avec René Girard durant la rencontre. Le coach caennais a même fait des allusions digne d’un… complotiste. “J’ai vu des choses bizarres aujourd’hui avec des décisions troublantes de l’arbitre”, a déclaré l’entraîneur caennais après la rencontre, rapporte France Football. “Il y a des petits signes non ? Paris est en tête, ça fait plaisir à beaucoup de monde. J’ai lu la presse et ils sont déjà en Ligue 1. Il ne reste donc plus qu’une place directe mais aussi 29 journées, ne l’oublions pas.” Quoi qu’il en soit le Paris FC reste sur la dynamique qui peut lui permettre de rejoindre le PSG en Ligue 1.