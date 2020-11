Pauleta : "Nous savons tous que la vraie place de Danilo est au milieu"

C’est le débat qui agite les observateurs du football depuis plusieurs semaines. Le choix de placer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain. À l’issue de la défaite contre le RB Leipzig, l’international portugais a fait savoir qu’il était un milieu de terrain et non un défenseur central mais qu’il respectait les choix de son entraîneur. Légende du PSG et de la sélection portugaise, Pedro Miguel Pauleta a donné son avis sur ce dossier. Et pour lui aussi Danilo Pereira est un milieu de terrain. “Le football est riche pour cette raison même : les entraîneurs ont des opinions différentes. Tuchel pense que Danilo peut donner plus en défense et est une bonne option pour pallier le départ de Thiago Silva, défend Pauleta dans une interview accordée à Record. Le plus important est de jouer, mais nous savons tous que sa vraie place est au milieu.”