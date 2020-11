Pedros : “Le problème du PSG, c’est la qualité de l’équipe”

Aux yeux de Reynald Pedros il y a un trop grand écart de niveau entre les titulaires et les doublures au PSG. C’est ce qui fait que l’équipe de la capitale devient prenable dès que quelques cadres manquent à l’appel.

“Je pense que le patron au PSG, c’est le capitaine, c’est Marquinhos. Il fait l’unanimité. Déjà l’année dernière, alors que Thiago Silva était là, il avait le statut de vice-capitaine. Et puis quand Marquinhos n’est pas là, on a l’impression qu’il manque quelque chose au PSG, footballistiquement parlant mais aussi en termes de parole. Après il y a des leaders de jeu, Neymar et Kylian Mbappé”, a commenté Reynald Pedros, en tant que consultant, au micro d’Europe 1. “Mais le problème du PSG, ce n’est pas la question du leaderhip, c’est la qualité de l’équipe. Quand tu mets les remplaçants, ça devient une équipe banale techniquement et mentalement, une équipe que tout le monde peut battre. Et c’est ça pour moi le problème du PSG. C’est ce que j’ai ressenti à Leipzig, c’est ce que je ressens quand ce ne sont pas les titulaires sur le terrain. C’est très vite affaibli. Tu ne gagneras pas en Ligue des champions comme ça.”