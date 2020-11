Pedros liste les progrès accomplis par le PSG au féminin

L’Olympique Lyonnais a connu vendredi soir au Parc des Princes face au PSG sa 6e défaite depuis… 2006 en D1 (311 matches). Les trois dernières, c’était face au Paris Saint-Germain, en 2014, en 2016 et donc en 2020. Cela situe la performance des joueuses d’Olivier Echouafni. Ancien entraîneur des Lyonnaises (2017-2019), Reynald Pedros a listé les progrès accomplis par le PSG au féminin sur Canal Plus.

“Comme le PSG a joué contre les Lyonnaises, on le voit très peu. Même en coupe d’Europe on a des équipes qui ont peur de se livrer. Il y a un avantage psychologique pour l’OL. L’équipe de Paris est quasiment aussi forte que celle de Lyon. Elles ont imposé énormément de duels aux Lyonnaises, elles ont défendu en avançant, et cela a perturbé l’OL. Elles ont pris ce premier but, elles ont perdu confiance, elles n’ont jamais pu revenir dans le match. Lyon n’a pas été au niveau aussi à cause du pressing du PSG et de ces duels remportés. J’ai envie de dire que le PSG a gagné la première période par le jeu et la seconde par le courage. J’ai vu une très très bonne équipe de Paris, notamment en première mi-temps. Techniquement, dans la possession, il y a beaucoup de progrès. Peu de pertes de balle. Elles ont fait courir Lyon, et elles détestent ça ! Et puis elles ont été efficaces, ça leur manquait depuis quelques années. Et cela, ça change tout.”