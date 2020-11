Pereira : “Défenseur ce n’est pas ma position. Moi, je suis milieu de terrain”

Le PSG s’est incliné face au RB Leipzig (1-2) dans le cadre de la 3ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions et a perdu pour le prochain match Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye (expulsions). La rencontre face au club allemand le 24 novembre prochain (au Parc des Princes) s’annonce décisive pour l’avenir des Rouge et Bleu en C1. De nouveau titulaire au poste de défenseur central, Danilo Pereira a souffert face au RB Leipzig (noté 3/10 par la rédaction de CS). Au micro de la chaîne Téléfoot, la recrue parisienne a rappelé que son poste était au milieu de terrain.

Sa position sur le terrain

Danilo Pereira : “Oui, défenseur ce n’est pas ma position. Moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense.”

La prestation face au RB Leipzig

Danilo Pereira : “On était très bien rentré dans le match. On mettait bien la pression sur l’équipe de Leipzig, on avait un jeu rapide et on contrôlait la rencontre. On a marqué le but et il y a eu ce penalty manqué qui a changé beaucoup de choses pour nous effectivement, ne nous permettant pas de concrétiser. L’équipe de Leipzig s’est réveillée, gagnant en confiance, a commencé à nous mettre la pression et on a pris un deuxième but. Ce n’était pas le résultat qu’on attendait.”