Pierre-Fanfan : “On peut toujours trouver des excuses à Tuchel, mais en fait il n’en aura pas”

Thomas Tuchel a annoncé une équipe du PSG tournée vers l’attaque ce soir au Parc des Princes pour faire plier le RB Leipzig. Une approche volontariste avant un match capital de Ligue des champions qui ne semble pas convaincre l’ex défenseur du PSG José-Karl Pierre-Fanfan, consultant pour Canal Plus. A ses yeux le technicien allemand n’a plus la main sur la destinée de l’équipe Rouge & Bleu.

“On peut toujours trouver des excuses, mais en fait Tuchel n’en aura pas“, lance Pierre-Fanfan dans 20 minutes. “Le contexte est particulier, c’est un facteur important dans la saison du PSG, mais on sent qu’il y a quelque chose qui empêche Paris de jouer complètement libéré. L’entraîneur n’est plus dans le projet, et ça se sent à tous les niveaux. Pour lui, déjà, dans sa façon de penser, de communiquer avec son groupe, de transmettre ses messages, il y a un petit truc qui manque et ça les joueurs le sentent. Il ne représente plus la même autorité. Le vestiaire doit sentir qu’il y a comme un règlement de compte entre l’entraîneur et la direction. Et ses choix sont parfois durs à analyser.”