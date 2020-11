Plusieurs Parisiens nommés au Globe Soccer Awards

Comme chaque année, l’association européenne des clubs (ECA) et celle des agents (EFAA) organisent une cérémonie – les Globe Soccer Awards – afin de décerner différents prix. Et cette année, plusieurs Parisiens sont nommés dans les différentes catégories. En ce qui concerne le meilleur joueur de l’année, Marquinhos est nommé en compagnie de Serge Gnabry (Bayern Munich), Ciro Immobile (Lazio), Cristiano Ronaldo (Juventus), Karim Benzema (Real), Lionel Messi (Barcelone), Robert Lewandowksi (Bayern), Sadio Mané (Liverpool). Pour le titre de meilleur entraîneur de l’année on retrouve Thomas Tuchel en compagnie de Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp.

Les Globe Soccer Awards récompenseront aussi le meilleur joueur du siècle (2001-2020) et dans cette catégorie, on trouve deux Parisiens : Kylian Mbappé et Neymar. Les deux superstars parisiennes sont nommées avec Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká. Le PSG en lui-même est également nommé dans deux catégories, meilleur club de l’année et meilleur club du siècle.

La cérémonie aura lieu le 27 décembre prochain à Dubaï. Pour voter pour les différentes catégories, c’est ici.