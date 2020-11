Pochettino garde un œil sur la situation au PSG (The Athletic)

Sans club depuis son départ de Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino serait prêt à reprendre du service selon les informations de The Athletic même s’il n’est pas pressé. L’Argentin sait qu’il sera difficile pour les clubs – en raison de la crise liée au Coronavirus – de licencier leur entraîneur. Le média britannique explique tout de même que l’ancien défenseur central garde un œil sur plusieurs équipes dont la situation des entraîneurs est floue. The Athletic cite Chelsea, Manchester United, Manchester City et le PSG. Mais la situation financière des Rouge & Bleu ne pousse pas dans le sens d’un départ dans l’immédiat de Thomas Tuchel. Mais le coach allemand arrive en fin de contrat en juin 2021 et il ne devrait pas être renouvelé. Mauricio Pochettino pourrait être le candidat idéal, son passé de joueur parisien (2001-2003) pouvant peser dans la balance.