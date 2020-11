Pochettino : “Il faut que j’attende le bon projet”

Thomas Tuchel arrive en fin de contrat le 30 juin 2021. Et au vu de ses relations avec Leonardo, pas sûr que le coach allemand se voit proposer une prolongation à part peut-être une saison exceptionnelle. Ces derniers temps, le nom de Massimiliano Allegri – libre de tout contrat – revient avec insistance quand on parle de la succession de Thomas Tuchel. Mais un autre entraîneur, également libre de tout contrat, a été associé au PSG ces derniers mois : Mauricio Pochettino. L’ancien défenseur et capitaine du PSG a évoqué son avenir dans une interview accordée à Sky Sports. “Il faut que j’attende le bon projet. Je ne fermerai aucune porte. Je me sens toujours prêt à être impliqué dans le jeu. C’est ma passion, pas mon métier. J’ai beaucoup d’énergie et j’aime participer au jeu. Mais, en même temps, j’ai besoin de comprendre que c’est un bon moment pour attendre. J’attends maintenant de sentir quel est le point projet à prendre.“