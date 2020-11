Pochettino utilise-t-il le PSG pour signer à Manchester United ? (Express)

Les jours d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United sont-ils comptés ? Les Red Devils pointent à la 15e place de la Premier League et viennent de perdre à Istanbul, de quoi fragiliser franchement le coach norvégien. Un nom pour prendre la relève : Mauricio Pochettino (48 ans), libre et ouvertement désireux de reprendre un banc. Mais libre pour combien de temps ? “L’Argentin a présenté ses plans au conseil d’administration de Manchester United afin d’inciter Ed Woodward à agir. L’ancien manager de Tottenham aurait d’autres pistes possibles, semble-t-il”, explique le Daily Express. “Mauricio Pochettino aurait parlé à Manchester United d’une autre offre qu’il pourrait avoir sur la table s’il ne se voit pas offrir la place à Old Trafford.” Et le journal anglais pense à un club dans cette perspective : le PSG qui pourrait en venir à se séparer de Thomas Tuchel. Mauricio Pochettino utilise-t-il le PSG pour obtenir la place à Manchester United ? Possiblement, comme il pourrait du coup retrouver le PSG à Old Trafford le mercredi 2 décembre dans le cadre du cinquième match du groupe H.