Pour Arrigo Sacchi, le PSG est “un groupe” mais pas “une équipe”

Arrigo Sacchi, légendaire entraîneur italien de l’AC Milan, est un suiveur assidu du football. Ce dernier porte un regard assez acerbe sur le PSG, qu’il estime ne pas être basé sur “l’harmonie et la beauté“ mais “sur ses individualités et sa force économique“.

“Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas. J’ai vu 30 minutes du match face à l’Istanbul Basaksehir et j’ai changé. C’est une équipe qui n’est pas basée sur l’harmonie et la beauté. C’est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique, juge Sacchi dans un long entretien accordé à Eurosport. C’est un groupe, pas une équipe. Une équipe, c’est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses. Cela va au-delà de la tactique et la technique. C’est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matches. On ne voit pas beaucoup d’automatismes au PSG. L’Atalanta était en train d’accomplir un vrai chef-d’œuvre la saison passée en quart de finale de la Ligue des champions. Un joueur du PSG coûtait plus que toute l’équipe de l’Atalanta ensemble.”