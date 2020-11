Pour Beye, Neymar et Mbappé “incarnent le projet de jeu de Tuchel”

Ce soir à 21h (RMC Sport 1 / Téléfoot), la victoire sera impérative pour le PSG face au RB Leipzig, dans le cadre de la 4ème journée journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre déterminante pour l’avenir européen du PSG cette saison. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra compter sur son duo d’attaquants : Kylian Mbappé et Neymar Jr. Ce dernier sera titulaire même s’il ne pourra pas être à 100% de ses capacités physiques. Sur le plateau du Late Football Club, Habib Beye estime que le projet de jeu de Thomas Tuchel se repose essentiellement sur le tandem Neymar-Mbappé.

“Je pense que la situation est très souvent inversée par les individualités parisiennes que par Thomas Tuchel, de ce qu’on a vu ces derniers temps. Pour moi, il y a un match abouti, c’était face à Leipzig (3-0, demi-finale de Ligue des champions). L’Atalanta Bergame, c’était très lié à ces individualités. Derrière, je pense qu’il est très souvent sauvé par ça. Mais en même temps, c’est un peu ce qu’il demande à ses joueurs”, a déclaré Habib Beye dans l’émission de Canal Plus Sport. “On sent bien que c’est Neymar et Mbappé qui incarnent son projet de jeu. Qu’est-ce qu’il attend demain ? C’est que ses stars prennent un peu cette pression sur leurs épaules et fassent la différence.”