Pour Maracineanu, il y aura “peut-être” du public dans les stades en janvier “si ça va mieux”

Ce mardi, Emmanuel Macron – président de la République – a réalisé une vidéoconférence avec des acteurs du monde du sport. Dans cette dernière, il a expliqué que les enceintes sportives pourraient peut-être accueillir du public à partir de janvier. Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux sports, a éclaircie ce point.

“Le sport professionnel et de haut niveau continue d’être en activité. Les structures ont besoin d’être aidées. Les sportifs doivent continuer à être payés avec zéro recette en face. Ce qui a été annoncé aujourd’hui, c’est 110 millions d’aides pour compenser cette jauge, relate Roxana Maracineanu dans une interview accordée à BFM TV. Il a été annoncé aussi par le président qu’on réfléchira au monde dans les stades en fonction de la capacité de l’équipement sportif et non par limitation. On ne peut pas donner de perspective aujourd’hui. […] Peut-être au mois de janvier, si ça va mieux, des spectateurs dans les stades et des adultes dans les salles de sport.”