Pour Rothen, l’avenir de Tuchel se jouera sur le match face à Leipzig

Thomas Tuchel et son avenir est le sujet qui agite pratiquement toutes les rédactions des médias sportifs ces dernières semaines. Pour beaucoup, le coach allemand est sur un fil et son renvoi pourrait même intervenir avant la fin de son contrat, le 30 juin 2021. Avec deux défaites en trois matches de Ligue des Champions, le match retour entre le PSG et Leipzig – le 24 novembre à 21 heures – sera capital pour la suite de la saison parisienne. Et selon les informations de Jérôme Rothen, le technicien allemand va jouer son avenir sur cette rencontre même s’il a “des soutiens à Doha.” L’ancien Parisien qui explique également qu’il ne faut pas oublier Leonardo dans cette histoire. “Il y a de vraies interrogations et de vraies erreurs, depuis qu’il est arrivé“, assure Rothen sur RMC avant de tacler la méthode de travail du directeur sportif brésilien. “Ce sont plutôt les agents qui ont proposé untel ou untel. Il a saisi les opportunités.”