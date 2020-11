Pour Vasilyev, Mbappé est plus proche d’un départ que d’une prolongation

Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco, connaît très bien Kylian Mbappé et son entourage. Il explique d’ailleurs être régulièrement en contact avec le clan Mbappé depuis qu’il joue au PSG. Ce jeudi soir, Vasilyev était l’invité de l’émission Culture Foot sur Téléfoot la Chaîne. L‘ancien dirigeant monégasque a été questionné sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat le 30 juin 2022. Et pour lui, l’international français est plus proche d’un départ que d’une prolongation.

“L’avenir de Mbappé ? Ce sont des décisions très importantes, très lourdes. Aujourd’hui, on s’oriente plus pour un départ mais rien n’est impossible, lance Vadim Vasilyev dans son interview. Kylian est encore jeune et ce qu’il veut, c’est gagner des trophées. Il est ambitieux, il veut battre les records. […]Si demain Paris pouvait lui proposer un projet ambitieux où il se sent à l’aise, d’aller plus loin et avoir les chances de tout gagner dans sa vie, mais je dirais qu’il y a des chances (de prolonger, ndlr).“