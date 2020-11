Prévost : “Je suis revenue au PSG et je m’occupe de sujets qui me concernent”

Attaquante du PSG de 2003 à 2012, pour cause de blessures récurrentes, Candice Prévost avait dû raccrocher les crampons à l’âge de 29 ans. Professeure d’EPS devenue consultante télé, secrétaire générale de la Ligue de foot amateur pendant quatre années, puis co-réalisatrice du documentaire “Little miss soccer” sur l’émancipation des jeunes filles et des femmes grâce au football, la jeune femme n’a pas chômé avant de revenir au club, plus précisément à la fondation. “Je m’occupe de la partie sociale, humanitaire, éducative. La boucle est bouclée, car je suis revenue au PSG et je m’occupe de sujets qui me concernent en tant prof d’EPS. Je suis très épanouie. Je me suis baladée dans toute la planète foot avec grand plaisir et c’est chouette. Je ne me vois pas m’éloigner de cette sphère pour l’instant. J’aimerais refaire des documentaires par la suite”, commente la native d’Evreux dans Paris Normandie. “Je suis assez fière du parcours que j’ai eu depuis l’arrêt de ma carrière.”