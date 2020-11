PSG /Leipzig : annoncez votre pronostic

Face au RB Leipzig, tout autre résultat qu’une victoire compromettrait fortement les chances du PSG pour une qualification en 8es de finales de Ligue des champions au printemps 2021. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra compter sur son duo en attaque : Kylian Mbappé et Neymar Jr ainsi que la présence de Marquinhos en défense. Absent depuis début octobre, Marco Verratti fait son retour dans le groupe et débutera sur le banc. Comment sentez-vous ce PSG / RB Leipzig ? Quel sera le score de ce match ? A vos claviers.

Vendredi dernier, le PSG s’était incliné face à l’AS Monaco (2-3), aucun Csien n’avait pronostiqué le bon résultat. Chez les Féminines, le club de la capitale s’était imposé face à l’OL (1-0). Gerarjunho, Thierry17, LeoF95, MisterGeorge, Axwell, Tefehh, Métal-Max, FYS – 15/18, Lacloz #S+T=FL, C+L=BC. Félicitations à eux !