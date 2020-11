PSG / Leipzig : quelle onze Thomas Tuchel va-t-il lancer ?

Ce mardi 24 novembre 2020, le match de la quatrième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League au Parc des Princes aura des allures de match à élimination directe pour le PSG. A la traine avec trois points au compteur après trois journées, le finaliste doit l’emporter dans le froid d’un huis clos automnal (sans bandes sonores diffusées) pour revenir à hauteur des Allemands. Et de préférence, faire mieux qu’un 2-1 pour être devant le RB Leipzig à la différence particulière.

A priori, Thomas Tuchel devrait aligner son équipe en 4-4-2 avec un quatuor offensif composé de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Moise Kean. Dans l’entrejeu, Ander Herrera et Leo Paredes sont attendus pour maintenir quelques équilibres (Marco Verratti est espéré sur le banc). Derrière, Marquinhos va épauler Abdou Diallo qui va retrouver l’axe gauche où il a plus de repères.L’Italien Alessandro Florenzi va lui retrouver le côté droit. Il pourrait y avoir une petite surprise à gauche. Catastrophique vendredi dernier au stade Louis II, Layvin Kurzawa pourrait se voir préférer Mitchel Bakker. Voici pour les intentions. Le réveil musculaire avant de déjeuner et la mise au vert confirmera ou infirmera la tendance. Le PSG pourrait aussi passer en 4-3-3 en cours de match s’il fait la course en tête.

PSG / RB Leipzig

Mardi 24 novembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | 4e journée dans le groupe H de l’UEFA Champions League | Arbitre : Danny Makkelie (NED) | VAR : Kevin Blom (NED), Jochem Kamphuis (NED) | Diffuseurs : Téléfoot et RMC Sport 1