PSG / Lyon : des Parisiennes en mission

Deux choix, deux ambiances à 21 heures, un œil sur le Monaco/PSG au stade Louis II en Ligue 1 Uber Eats (sur la chaîne Téléfoot), l’autre sur le PSG/Lyon au Parc des Princes, choc de la D1 Arkema, sur Canal Plus. Magie de la programmation, si les Parisiennes sont en mission pour tourner une page dans l’histoire du football français, leurs fans regarderont avant tout ce qu’il se passe sur le Rocher (voir sondage ci-dessous). En termes de contexte particulier, ce n’est pas tout. D’un côté nous avons des Lyonnaises en guerre contre Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues qui continue de les sélectionner, de l’autre des joueuses du PSG qui viennent de passer un historique 14-0 à Issy il y a six jours. Bref, difficile d’anticiper ce qui se passera sur la pelouse du Parc ce soir. On sait que les derniers chocs entre Paris et Lyon ont été serrés, fermés, pas spectaculaires et ils se sont joués sur un petit but ou des tirs au but. Qu’en sera-t-il aujourd’hui entre les deux cadors de la D1 ? Quoi qu’il en soit en termes de jeu l’enjeu est de taille. Le PSG peut passer devant l’OL en cas de victoire (deux points de retard après huit journées) et espérer faire la course devant jusqu’au bout. Enfin.

Feuille de match du PSG/Lyon

Vendredi 20 novembre 2020 à 21 heures au Parc Des Princes | 9e journée de D1 Arkema | Arbitre : Maika Vanderstichel | Diffuseur : Canal Plus